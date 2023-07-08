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Кабмін розблокував роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
18:30 07.07.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 7 липня, призначив Євгена Яхнія членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
Як повідомляє пресслужба уряду, для нього встановили випробувальний строк один місяць.
Особа з таким ім'ям та прізвищем відома як директор ТОВ "Ікс пей груп", якому належить платіжна система XPAY.
"Регулятор грального бізнесу КРАІЛ знову отримав кворум - сьогодні призначено нового члена (Яхнія Євгена). Для цього нещодавно ми вносили зміни законопроєктом №9052 де прибрали колізію щодо того, хто має призначати членів КРАІЛ: або Комітет або Уряд", - зауважив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, після цього КРАІЛ має розблокувати видачу ліцензій, запустити ліцензійні умови для лотерей, відновити зупинення ліцензій за порушення їх умов і запустити систему онлайн-моніторингу діяльності організаторів азартних ігор.
Як повідомлялося, робота Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) заблокована через відсутність кворуму з кінця лютого 2023 року. У самій Комісії пояснювали, що з передбачених законом голови та шести членів один з них звільнився за власним бажанням, а ще один мобілізований.
Нагадаємо, детективи НАБУ у серпні 2021 року затримали чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) при одержанні неправомірної вигоди в розмірі $90 тис., які він вимагав за видачу дозволів на розміщення двох залів ігрових автоматів.
За даними Цензор.НЕТ, затриманим виявився Євген Гетьман, який на той час був в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор, а також діючим офіцером СБУ і довіреною особою Івана Баканова.
У 2022 році Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) потрапила до скандалу, видавши під час повномасштабної війни ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка працює під брендом 1xBet, що належить росіянам.
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