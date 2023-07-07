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Мінфін зберіг прогноз зростання економіки України на цей рік

18:06 07.07.2023 |

Економіка

 

Міністерство фінансів України розраховує, що зростання економіки за результатами 2023 року становитиме до 3%.

"Уряду України вдалось стабілізувати економічну та фінансову ситуацію: маємо контрольовані бюджетні показники та стабільні податкові надходження, зниження рівня інфляції з 26,6% у травні минулого року до 15,3% у травні 2023 року", - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він додав, що зростання ВВП за результатами року очікується на рівні до 3%.

Раніше Марченко заявив, що витрати України на оборону під час війни залишаться високими в наступному році, що підкреслює необхідність надання союзникам страхування від воєнних ризиків, щоб допомогти залучити інвестиції.

До того перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна має на меті за 10 років збільшити валовий внутрішній продукт до $1 трлн.

Як повідомлялося, у квітні Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2% на тлі швидкого відновлення енергетичної системи, а також м'якої фіскальної політики. Оновлений базовий сценарій передбачає прискорення економічного зростання до 4,3% у 2024 році та до 6,4% - у 2025 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: прогноз
 

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