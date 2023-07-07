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Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат, - НБУ
13:46 07.07.2023 |
У червні 2023 року в Україні продовжилася тенденція підвищення попиту на робочу силу. Це зумовило відновлення зростання зарплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2023 року).
"Зростання кількості вакансій свідчило про посилення попиту на робочу силу. Це частково пояснюється сезонним пожвавленням у будівництві та сільському господарстві", - йдеться в огляді.
Водночас, за даними сайтів, пропозиція робочої сили залишалася стабільною.
За опитуваннями Соціологічної групи "Рейтинг", частка тих, хто не працює, скоротилася порівняно з початком 2023 року (більш помітно - серед ВПО).
"Посилення конкуренції за робочу силу та збереження диспропорцій на ринку праці (регіональних та кваліфікаційних), пов'язаних зокрема із досі активною міграцією, на тлі низької бази порівняння зумовило відновлення зростання зарплат", - йдеться в огляді.
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