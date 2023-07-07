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АНАЛІТИКА

Україна подала запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства

12:24 07.07.2023 |

Економіка

 

Україна подала офіційний запит на приєднання до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP).

Про це повідомила у п'ятницю влада Японії та Нової Зеландії, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Нова Зеландія, яка виконує функції юридичного депозитарію партнерства, отримала офіційний запит від України щодо приєднання, повідомив представник МЗС Нової Зеландії.

Він додав, що наступні кроки у процесі подання заявок визначатимуться всіма членами CPTPP, які мають зустрітися у новозеландському місті Окленд 16 липня.

Міністр економіки Японії Шигеюкі Гото заявив на черговій пресконференції, що Токіо, як член CPTPP, "має ретельно оцінити, чи повністю Україна відповідає високому рівню угоди" з погляду доступу до ринку та правил.

CPTPP включає Австралію, Бруней, Канаду, Чилі, Японію, Малайзію, Мексику, Нову Зеландію, Перу, Сінгапур, В'єтнам. Ще одним членом нещодавно стала Велика Британія. Китай, Тайвань, Еквадор, Коста-Ріка та Уругвай також мають заявки на приєднання.

Країни Транстихоокеанського партнерства переважно експортують електроніку, машини, автомобілі та мінеральне паливо.
 

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