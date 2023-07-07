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АНАЛІТИКА

Попит на вживані іномарки в червні зріс майже на 13% проти травня-2023

10:35 07.07.2023 |

Економіка

 

Первинні реєстрації ввезених з-за кордону уживаних легкових автомобілів у червні зросли майже на 13% порівняно з травнем - до 17,3 тис. од., що стало найбільшою за останні 10 місяців кількістю реєстрацій за місяць, повідомила асоціація "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як і раніше, належить бензиновим авто - 43% (у травні -45%), далі йдуть дизельні - 35% (36%), електромобілі - 14% (12%), авто з ГБО - 5% (без змін) і гібриди - 3% (2% у травні).

Середній вік старих автомобілів, які перейшли в червні на українські номери, - 10,5 років (у травні - 11%).

За даними асоціації, у червні, як і в попередньому місяці, лідером реєстрацій став Volkswagen Golf (1461 од.), друге місце у Renault Megane (1238 од.).

Далі йдуть Skoda Octavia (880), Volkswagen Passat (716), Nissan Leaf (514), Ford Focus (407), Nissan Qashqai (384), VW Touran (380), VW Tiguan (304), AUDI A4 (292).

Як повідомлялося з посиланням на "Укравтопром", нових легкових авто в Україні в червні зареєстровано 5,6 тис., тобто в 3,1 раза менше.

"Укравтопром" повідомляє, що загалом у січні-червні першу реєстрацію в Україні отримали 87,2 тис. старих легковиків, ввезених з-за кордону, що в 3,2 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Українці у 2022 році зареєстрували 388,5 тис. ввезених уживаних легкових іномарок, що майже на чверть менше, ніж роком раніше, але більше ніж удесятеро за ринок нових легкових авто.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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