Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На проєкти відновлення в Україні вже вдалося залучити понад 22 млрд грн

23:35 06.07.2023 |

Економіка

 

Понад 22 млрд грн вдалося залучити на реалізацію місцевих і регіональних проєктів відновлення, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення).

Згідно з повідомленням на фейсбук-сторінці відомства в четвер, громади та області отримають перший транш у розмірі 6,6 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію 157 проєктів, із яких 44% - це проєкти капітальних ремонтів багатоквартирних будинків.

Крім того, незабаром із фонду буде виділено 3,6 млрд грн Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури для реалізації 44 проєктів відновлення житлових будинків, критичної інфраструктури та соціальних об'єктів, зазначає пресслужба.

За інформацією міністерства, близько 4,5 млрд грн із залишку кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) буде передано у вигляді держсубвенції на проєктування, будівництво та відновлення громадських будівель, об'єктів соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства. До 19 липня приймають пропозиції щодо проєктів від обласних військових адміністрацій.

Найближчим часом уряд також погодить спрямування 3 млрд грн на реалізацію 71 проєкту в рамках Надзвичайної кредитної програми з відновлення України від ЄІБ, зазначає Мінвідновлення.

Ще 109 громад отримали 5,3 млрд грн із держбюджету в рамках Програми відновлення України. Проєкти пройшли конкурсний відбір за погодженою з ЄІБ процедурою. Наразі також опрацьовують конкурсні пропозиції для розподілу додатково 4,1 млрд грн.

"Усі проєкти відновлення, які втілюватимуть за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та кредитних програм Європейського інвестиційного банку, вже є в системі DREAM. Саме через неї буде забезпечено звітність щодо їх реалізації", - повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Крім того, до моніторингу якості виконання проєктів залучено експертів Програми розвитку ООН та Держагентства відновлення, зазначив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8433
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7023  0,03 0,07 37,3569  0,02 0,06
EUR 40,1058  0,06 0,15 40,9942  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес