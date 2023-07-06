Перші 19 учасників отримають ₴6,8 мільйона за програмою підтримки ветеранського бізнесу

За програмою підтримки ветеранського бізнесу, кошти на створення чи розвиток бізнесу отримають 19 учасників бойових дій та дружин військових на загальну суму 6,8 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

6 липня в Україні оголосили результати програми підтримки ветеранських бізнесів. Кошти на створення чи розвиток свого бізнесу отримають 19 захисниць та захисників, які брали участь у російсько-українській війні та їхні дружини чи чоловіки.

«Гранти для ветеранів та ветеранок та другого з їх подружжя - це можливість підтримати наших воїнів. Вони боронять нас на передовій, наше ж завдання - допомогти їм адаптуватися до мирного життя, втілити мрію відкрити власну справу, підтримати їхніх рідних. Саме так і виникла ідея цієї грантової ініціативи», - сказала перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Перші гранти отримають загалом 19 людей: 10 учасників бойових дій та 9 дружин військових. Вісьмом виплатять до 500 тис. грн фінансової допомоги, решті - до 250 тис. грн. Загальна сума складе 6,8 млн грн.

У межах заходу також відбулося підписання трьох меморандумів. Зокрема, про співпрацю між Міністерством економіки України, громадською організацією «Простір Можливостей», Асоціацією підприємців ветеранів АТО та DAI Global, виконавцем Проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка Східної України». Сторони домовилися створювати умови для розвитку підприємництва в Україні серед ветеранів, їхніх родин, а також людей, які внаслідок війни отримали інвалідність. Ще один меморандум про співпрацю Міністерство економіки України підписало з Київською школою економіки.

Також підписали третій документ, який передбачає співпрацю з IREX Ukraine в рамках співпраці з Програмою реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX задля підтримки ветеранської спільноти з 2019 року. Один із напрямків діяльності програми є саме створення можливостей для навчання та перекваліфікації ветеранів під час їх переходу від військової кар'єри до цивільного життя.

Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня уряд запустив нові грантові програми для ветеранів на старт або розвиток власного бізнесу. Заявки на отримання гранту потрібно подавати через портал Дія.