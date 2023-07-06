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Тарифи на воду. Шмигаль пропонує перекласти проблеми водоканалів на місцеві бюджети
12:33 06.07.2023 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що тарифи на холодну воду поки що можна не підвищувати, а збитки водоканалів можна було б покрити коштом профіциту місцевих бюджетів. Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону.
"Тариф на електроенергію для водоканалів не підіймався, по-перше. По-друге, я наголосив на тому, що місцеві бюджети мають залишки на рахунках і можуть підтримати свої комунальні підприємства, які мають надавати людям якісну питну воду", - сказав Шмигаль.
За його словами, місцеві бюджети мають 150 млрд грн і могли б використати ці гроші на покриття збитків водоканалів.
Стаття на тему:
20.06.23 Несподіваний вплив війни: у місцевих бюджетах зафіксували історичний профіцит
Місцеві бюджети України, попри війну, мають історично високий профіцит - тобто їхні доходи перевищують видатки. Це пов'язано зі значним збільшенням військовослужбовців з порівняно високими зарплатами.
29 червня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на водопостачання і водовідведення для трьох десятків водоканалів, але уже за кілька днів скасувала своє рішення. Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський назвав дії НКРЕКП "ганебним рішенням", а прем'єр Денис Шмигаль сказав, що рішення нібито не погоджувалось з урядом.
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