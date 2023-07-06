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Податки до кінця війни більше не підвищуватимуть – Шмигаль
23:24 05.07.2023 |
Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.
Очільник уряду наголосив, що фактично повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано в законодавстві.
«Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня", - сказав Шмигаль.
Він уточнив, що йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено у перші місяці війни.
«Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії", - наголосив Прем'єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня в Україні повернули оподаткування пального за довоєнними правилами та нормами. Передбачена з початку повномасштабної російської агресії пільга - зниження ПДВ до 7% - була покликана сприяти наповненню ринку в умовах втрати логістичних ланцюжків та відмови від продукції з РФ і РБ. Відтепер ПДВ знову повертається до 20% та підвищуються акцизи.
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