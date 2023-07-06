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АНАЛІТИКА

В Україні економічно активними є лише близько 11,7 мільйона людей

23:15 05.07.2023 |

Економіка

 

Наразі в Україні економічно активними є близько 11,7 млн українців, з яких працюють орієнтовно до 9,3 млн. Ще майже 2,7 млн є безробітними.

Такі дані оприлюднили експерти Українського інституту майбутнього (UIF) під час презентації Прогнозу економіки України на 2023-2024 роки.

«За нашими підрахунками, наразі в Україні є близько 28,5 млн людей. Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 мільйонів у нас 16,8 мільйона це економічно неактивне населення - пенсіонери, діти. Економічно активними є десь 11,7 мільйона, але працюють реально з них тільки орієнтовно 9-9,3 мільйона. Якщо від цієї цифри відняти ще бюджетників, то залишається 6-7 мільйонів людей, які, по суті, є тією «упряжкою», яка везе на собі всю економіку», - розповіла експертка економічних програм UIF Яна Лаврик.

Вона підкреслила, що ситуація надалі може погіршуватися. Якщо населення продовжить і далі емігрувати, не буде кому створювати ВВП в Україні, сплачувати податки, а відтак - країна неспроможна буде не лише обслуговувати бюджет, а й виконувати соціальні зобов'язання.

«Дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків, бо це природньо: якщо на одну працюючу людину припадатиме дві непрацюючих, щоб їх забезпечити, доведеться посилювати податкове навантаження. Відтак, звідси матимемо фіскалізацію економіки», - підкреслила дослідниця.

Тому, на її переконання, міграційна політика України, а саме питання повернення українців з-за кордону та залучення нових мігрантів, має стати для уряду пріоритетом номер один.

«Бо це буквально питання виживання нації», - підкреслила Лаврик.

Як повідомлялося, в Міністерстві економіки України вважають, що припинення війни, розвиток економіки та відбудова інфраструктури й житла, а також можливості для працевлаштування є основними факторами, які сприятимуть поверненню українців додому. А повернення наших громадян є важливим для забезпечення швидкого та стійкого економічного відновлення України, адже після перемоги потреба в трудових ресурсах суттєво зросте.
За матеріалами: Укрінформ
 

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