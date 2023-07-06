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Шмигаль обговорив макрофінансову стабільність з керівниками НБУ, Мінекономіки і Мінфіну
23:06 05.07.2023 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив питання забезпечення макрофінансової стабільності та зростання економіки під час наради з керівництвом Національного банку України, Міністерства економіки та Міністерства фінансів.
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Телеграмі.
За словами Шмигаля, "забезпечення макрофінансової стабільності та зростання економіки - головні завдання на шляху до перемоги. Досягнення цих цілей обговорили під час наради з керівництвом Нацбанку, Мінекономіки й Мінфіну".
Наприкінці червня НБУ затвердив стратегію пом'якшення валютних обмежень. Підготовка цього документа є одним зі структурних маяків МВФ, "отже працюємо у тісній співпраці з фондом", зауважив очільник уряду.
"Заслухали інформацію Нацбанку щодо подальших дій у цьому напрямку. Є спільне бачення наступних кроків", - зазначив він.
Під час наради Шмигаль наголосив, що розвиток приватного сектору, активізація кредитування малого та середнього бізнесу є передумовами для підтримки людей і зростання ВВП.
"Працюємо злагоджено в усіх напрямках", - додав він.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Шмигаля, Україна отримала у 2023 році 23,6 млрд доларів партнерської макрофінансової допомоги.
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