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АНАЛІТИКА

Україна через війну зазнала прямих збитків на майже $149 мільярдів – KSE

14:25 05.07.2023 |

Економіка

 

Наразі прямі збитки України від російської агресії становлять приблизно 149 млрд доларів.

Про це повідомив керівник проєктів з підтримки реформ Київської школи економіки (KSE ) Максим Нефьодов під час презентації цифрових інструментів фіксації злочинів росіян, передає Укрінформ.

"Зараз ми оцінюємо прямі збитки від другого етапу російської агресії, який розпочався у лютому 2022 року, приблизно у 149 млрд доларів. Мова йде про прямі збитки - знищені будівлі, автомобілі, а не про загальний обсяг збитків, який враховує людські втрати", - сказав Нефьодов.

Він розповів, що в рамках проєкту "Росія заплатить" аналітики КШЕ працюють з державними органами і бізнесом, щоб зрозуміти розмір збитків і їх наслідки для економіки країни.

Крім того, наразі фахівці КШЕ також займаються аналізом втрат від руйнування Каховської ГЕС, щоб "полегшити роботу приватним власникам і заявникам".

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономіки, через підрив Каховської ГЕС Україні завдано щонайменше 2 млрд дол. прямих збитків, йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології та промисловості.
 

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