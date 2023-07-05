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Україна через війну зазнала прямих збитків на майже $149 мільярдів – KSE
14:25 05.07.2023 |
Наразі прямі збитки України від російської агресії становлять приблизно 149 млрд доларів.
Про це повідомив керівник проєктів з підтримки реформ Київської школи економіки (KSE ) Максим Нефьодов під час презентації цифрових інструментів фіксації злочинів росіян, передає Укрінформ.
"Зараз ми оцінюємо прямі збитки від другого етапу російської агресії, який розпочався у лютому 2022 року, приблизно у 149 млрд доларів. Мова йде про прямі збитки - знищені будівлі, автомобілі, а не про загальний обсяг збитків, який враховує людські втрати", - сказав Нефьодов.
Він розповів, що в рамках проєкту "Росія заплатить" аналітики КШЕ працюють з державними органами і бізнесом, щоб зрозуміти розмір збитків і їх наслідки для економіки країни.
Крім того, наразі фахівці КШЕ також займаються аналізом втрат від руйнування Каховської ГЕС, щоб "полегшити роботу приватним власникам і заявникам".
Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономіки, через підрив Каховської ГЕС Україні завдано щонайменше 2 млрд дол. прямих збитків, йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології та промисловості.
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