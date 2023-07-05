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АНАЛІТИКА

За пів року до бюджету надійшло податків від грального бізнесу на 3 мільярди. Це у 14 разів більше, ніж торік

10:53 05.07.2023 |

Економіка

 

За останні шість місяців до бюджету надійшло 2,94 млрд грн податку від діяльності грального бізнесу. Це у 14 разів більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Зокрема, за червень було зібрано податків на 562 млн грн.

"Результат за шість місяців 2023 року такий: вже 2,94 млрд грн податків. Тобто у 14-ть разів більше ніж за аналогічний період 2022-го", - зазначив він.

Як нагадав нардеп, за перше півріччя минулого гральний бізнес поповнив бюджет лише 209 млн грн, а більшість операторів використовували спрощену систему оподаткування і "займалися міскодінгом".

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров'я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.

7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію.

Загалом Національний банк перевіряє діяльність дев'яти банків, які ймовірно були задіяні у схемах з ухилення від сплати податків учасниками грального бізнесу.

Нагадаємо, 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня минулого року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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