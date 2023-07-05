Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд відмінив рішення КРАІЛ про скасування ліцензії онлайн-казино Джокер

08:51 05.07.2023 |

Економіка

 

Онлайн-казино Джокер, якому минулого року КРАІЛ анулювала ліцензію, оскаржило це у суді. Про це йдеться у рішенні Київського окружного адмінсуду від 23 червня.

Згідно з матеріалами справи, ТОВ "ДЖОКЕР.ЮА" просив суд визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 13 грудня 2022, яким Джокеру анулювали ліцензію на ведення грального бізнесу в Україні.

Позивач наголошував на тому, що КРАІЛ прийняла рішення на підставі листів від СБУ, які, у свою чергу, не містять доказів. Крім того, спірне рішення, на думку юристів Джокера, було прийнято без проведення перевірки діяльності онлайн-казино, що є грубим порушенням законодавства. Вони також проінформували суд, що компанія не пов'язана із підсанкційними особами, а її бенефіціар не має стосунку до рф.

Суд задовольнив позов, визнав протиправним та скасував рішення КРАІЛ про анулювання ліцензії на проведення азартних ігор в інтернеті. Тепер КРАІЛ має сплатити державі судовий збір - 2684 грн.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його проголошення, тобто - до 23 липня.
Джокеру скасували ліцензію у грудні 2022 одночасно ще з двома онлайн-казино. Голова КРАІЛ Іван Рудий тоді писав, що СБУ виявила докази наявності у цих компаній зв'язків з країною-агресором. Згідно з відкритими даними, кінцевим бенефіціаром компанії є громадянин Латвії Еглонс Даніелс.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8543
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6767  0,03 0,08 37,3789  0,01 0,02
EUR 40,1652  0,12 0,30 41,0341  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес