Суд відмінив рішення КРАІЛ про скасування ліцензії онлайн-казино Джокер

Онлайн-казино Джокер, якому минулого року КРАІЛ анулювала ліцензію, оскаржило це у суді. Про це йдеться у рішенні Київського окружного адмінсуду від 23 червня.

Згідно з матеріалами справи, ТОВ "ДЖОКЕР.ЮА" просив суд визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 13 грудня 2022, яким Джокеру анулювали ліцензію на ведення грального бізнесу в Україні.

Позивач наголошував на тому, що КРАІЛ прийняла рішення на підставі листів від СБУ, які, у свою чергу, не містять доказів. Крім того, спірне рішення, на думку юристів Джокера, було прийнято без проведення перевірки діяльності онлайн-казино, що є грубим порушенням законодавства. Вони також проінформували суд, що компанія не пов'язана із підсанкційними особами, а її бенефіціар не має стосунку до рф.

Суд задовольнив позов, визнав протиправним та скасував рішення КРАІЛ про анулювання ліцензії на проведення азартних ігор в інтернеті. Тепер КРАІЛ має сплатити державі судовий збір - 2684 грн.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його проголошення, тобто - до 23 липня.

Джокеру скасували ліцензію у грудні 2022 одночасно ще з двома онлайн-казино. Голова КРАІЛ Іван Рудий тоді писав, що СБУ виявила докази наявності у цих компаній зв'язків з країною-агресором. Згідно з відкритими даними, кінцевим бенефіціаром компанії є громадянин Латвії Еглонс Даніелс.