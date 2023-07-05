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Суд відмінив рішення КРАІЛ про скасування ліцензії онлайн-казино Джокер
08:51 05.07.2023 |
Онлайн-казино Джокер, якому минулого року КРАІЛ анулювала ліцензію, оскаржило це у суді. Про це йдеться у рішенні Київського окружного адмінсуду від 23 червня.
Згідно з матеріалами справи, ТОВ "ДЖОКЕР.ЮА" просив суд визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 13 грудня 2022, яким Джокеру анулювали ліцензію на ведення грального бізнесу в Україні.
Позивач наголошував на тому, що КРАІЛ прийняла рішення на підставі листів від СБУ, які, у свою чергу, не містять доказів. Крім того, спірне рішення, на думку юристів Джокера, було прийнято без проведення перевірки діяльності онлайн-казино, що є грубим порушенням законодавства. Вони також проінформували суд, що компанія не пов'язана із підсанкційними особами, а її бенефіціар не має стосунку до рф.
Суд задовольнив позов, визнав протиправним та скасував рішення КРАІЛ про анулювання ліцензії на проведення азартних ігор в інтернеті. Тепер КРАІЛ має сплатити державі судовий збір - 2684 грн.
Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його проголошення, тобто - до 23 липня.
Джокеру скасували ліцензію у грудні 2022 одночасно ще з двома онлайн-казино. Голова КРАІЛ Іван Рудий тоді писав, що СБУ виявила докази наявності у цих компаній зв'язків з країною-агресором. Згідно з відкритими даними, кінцевим бенефіціаром компанії є громадянин Латвії Еглонс Даніелс.
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