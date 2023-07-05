Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким дозволив подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" всім українцям, які не мають власного житла.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Минулого року ми запустили програму єОселя. Дали можливість військовим, правоохоронцям, вчителям, медикам та науковцям отримувати іпотеку під 3%. Зараз таких пільгових іпотечних кредитів уже видано на суму більш ніж 1,2 млрд грн.

Тепер будемо розширювати програму. Вносимо зміни, завдяки яким участь у програмі єОселя зможуть взяти інші українці, які не мають власного житла. Для них буде діяти пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок - від 20%, а термін кредитування - до 20 років", - зазначив Шмигаль.

Як додали в Укрфінжитлі, подати заявку за програмою з серпня зможуть:

* ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім'ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

* внутрішньо переміщені особи;

* інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв. метра для сім'ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім'ї.

Для цих категорій громадян будуть діяти наступні умови:

* фіксована річна ставка у гривні - 7%;

* перший внесок - від 20%;

* термін кредитування - до 20 років;

* придбати можна квартиру у будинку, що будується або не старшому за три роки на момент укладення договору.

"Обрати житло, що будується, громадяни зможуть лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми. У рамках єОселі допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту.

Така модель роботи забезпечує захист прав позичальників єОселі при купівлі квартири на первинному ринку в об'єктах, що будуються. Акредитація забудовників банками у програмі буде доступна лише для тих забудовників, які обрали прозорі механізми фінансування будівництва", - йдеться у повідомленні.

Програма залишається доступною під 3% річних для категорій військовослужбовців і силовиків, медиків, педагогів та науковців.