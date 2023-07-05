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«Одного аукціону не завжди вистачає». Лише 30% лотів приватизації продають з першого разу
23:49 04.07.2023 |
За п'ять років малої приватизації успішними були близько третини електронних аукціонів у Прозорро.Продажі. Про це голова наглядової ради акціонерного товариства Ілля Михайлов сказав в інтерв'ю Укрінформу.
"Загалом, у нас понад 30% перших аукціонів малої приватизації є успішними, тобто вони закінчуються визначенням переможця та подальшою угодою. Але не завжди для цього вистачає одного аукціону. Це як із риболовлею: вам треба декілька разів закинути вудку для того, щоб риба клюнула", - заявив Михайлов.
За минулі пʼять років було оголошено 17 500 аукціонів малої приватизації. 5000 з них були успішно завершені. Ще по 200 аукціонах є визначений переможець і триває етап закриття угод. 100 аукціонів готуються, щодо них триває прийняття заяв на участь.
Серед оголошених торгів 9000 не відбулися через відсутність учасників, 3000 - через помилки в оголошеннях, які були допущені організаторами аукціонів.
У середньому на аукціони з малої приватизації приходять три учасники.
"Це говорить про наявність конкуренції та про те, що інструмент ринкового пошуку ціни працює належним чином. Є цікаві лоти, за які змагалося і по 50, і по 60 учасників", - зазначив голова АТ "Прозорро.Продажі".
За п'ять років мала приватизація принесла Україні 14 млрд грн. Через державну систему онлайн-продажів Прозорро.Продажі бізнес купив майже 5000 державних та комунальних обʼєктів.
До пʼятірки найдорожчих обʼєктів, приватизованих за п'ять років, увійшли готель "Дніпро" - 1,1 млрд грн, Калуська ТЕЦ - понад 800 млн грн, Львівська виправна колонія - 377,5 млн грн, готель "Ермітаж" - 311 млн грн, Одесавинпром - майже 235 млн грн. Усі ці обʼєкти були у державній власності.
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