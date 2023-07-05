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АНАЛІТИКА

Приватизація принесла держбюджету 1,8 мільярда за пів року

10:57 05.07.2023 |

Економіка

 

Із 1 січня по 30 червня цього року сума надходжень до держбюджету від приватизаційних аукціонів, проведених Фондом державного майна, склала 1,82 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Фонду, загалом було проведено 210 аукціонів, в яких взяли участь понад тисячу учасників.

Зазначається, що сумарна переможна ціна по всіх аукціонах в 3,5 раза перевищила стартову (балансову) вартість об'єктів.

Найуспішнішими аукціонами першого півріччя є будівлі готелю "Ермітаж" (311 млн грн), "Укроборонресурси" (210 млн грн), порт Усть-Дунайськ (201 млн грн), Старонибабський спиртзавод (142 млн грн) та "Електронмаш" (120,8 млн грн).

Водночас найпопулярнішими аукціонами за кількістю учасників виявилися торги з продажу Ужгородського "Укрдіпросаду" (47 учасників), готелю "Ермітаж" у Києві (39 учасників) та теплиць у Львівській області (32 учасники).

Усі кошти отримані Фондом від приватизації йдуть на підтримку Сил Оборони.

Нагадаємо, за пʼять років реформи малої приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі майже 14 млрд грн, з яких майже 3 млрд грн - після повномасштабного вторгнення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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