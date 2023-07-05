Уряд вдосконалив роботу Prozorro Market

Кабінет Міністрів вніс зміни у специфіку роботи Prozorro Market, відтепер єдиним інструментом для проведення в ньому закупівель стане запит пропозицій.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було затверджено урядом 4 липня 2023 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Ми провели дослідження для того, щоб спростити роботу усіх користувачів в Prozorro Market. Опитавши замовників та постачальників, ми внесли ряд вдосконалень. Основна докорінна зміна полягає в тому, що тепер усі закупівлі в Prozorro Market будуть відбуватися через запит пропозицій. Інструмент запиту пропозицій у Prozorro Market, як і раніше дозволить замовникам швидко закривати свої потреби без підготовки тендерної документації», - пояснила заступник міністра економіки Надія Бігун.

Вона зазначила, що в середньому така закупівля триватиме до 10 днів. До того ж замовник завжди буде отримувати вигідні пропозиції, адже отримає замовлення той, хто зможе запропонувати найкращу ціну

Раніше при закупівлях до 100 тисяч гривень можна було робити прямі замовлення в каталозі. По суті, процес закупівель був схожий на здійснення покупок у звичайному інтернет-магазині. Утім, дослідження та опитування користувачів показали, що вказані ціни не завжди відповідали наявності тих чи інших товарів у постачальників. Тому саме запит дозволяє отримувати більш актуальні пропозиції від бізнесу та кращі ціни.

Тож відтепер замовники, які вирішили купити необхідний товар у Prozorro Market, незалежно від суми закупівлі, мають оголосити запит та вказати у ньому всі характеристики замовлення. І тоді постачальники будуть чітко знати всі деталі стосовно умов постачання та нададуть актуальну ціну під конкретні умови замовника.

Ще одна важлива зміна полягає в тому, що в замовленнях до 500 тис. грн замовники зможуть більш чітко вказати, який саме товар їм потрібен. Йдеться про те, що замовник зможе визначати інформацію про потрібні йому характеристики товару, а також вказувати конкретні торговельні марки виробників продукції, які він бажає отримати.

Якщо ж вартість товару складає понад 500 тисяч гривень, то в такому випадку запит пропозиції має містити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення відповідно до профілю каталогу. Також з'являється умова, що в такому випадку має бути щонайменше дві пропозиції від постачальників.

Для зменшення маніпуляцій з боку постачальників вводиться вимога надавати обов'язковий проєкт договору у запиті пропозиції. Також замовнику надається право відхилити пропозицію переможця, якщо він відмовляється підписувати договір, та перейти до розгляду наступної.

У новому порядку здійснення закупівель прибирається поняття профіль закупівлі, натомість вводиться поняття технічна специфікація. Це має прибрати деякі непорозуміння, які виникали при комунікації продукту.

Як повідомлялось, адміністраторами Prozorro Market є три централізовані закупівельні організації. ДУ "Професійні закупівлі" наповнюють каталог товарами широкого вжитку, Медичні закупівлі України - ліками та медвиробами, ДП "Українські спеціальні системи" - комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням. На сьогодні асортимент Prozorro Market налічує близько 90 тисяч товарів від 3 тисяч кваліфікованих постачальників.