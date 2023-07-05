Фонд держмайна створює новий підрозділ для управління конфіскованими активами

Фонд держмайна України створює новий структурний підрозділ - Управління супроводження санкційного майна, яке займатиметься активами, конфіскованими у підсанкційних осіб. Про це повідомила пресслужба фонду.

"Новостворений підрозділ займатиметься управлінням примусово вилучених активів РФ та її резидентів, організацією спільної роботи з ВАКС, Мін'юстом, РНБО та іншими правоохоронними органами щодо стягнених активів, а також забезпеченням підготовки до передачі їх в оренду або приватизацію", - йдеться в повідомленні.

3 липня ФДМУ відкрив вакансію начальника нового управління.

До його посадових обов'язків належить управління стягненими активами, їхній облік, підготовка до передання в оренду або на приватизацію тощо.