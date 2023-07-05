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Фонд держмайна створює новий підрозділ для управління конфіскованими активами
18:03 04.07.2023 |
Фонд держмайна України створює новий структурний підрозділ - Управління супроводження санкційного майна, яке займатиметься активами, конфіскованими у підсанкційних осіб. Про це повідомила пресслужба фонду.
"Новостворений підрозділ займатиметься управлінням примусово вилучених активів РФ та її резидентів, організацією спільної роботи з ВАКС, Мін'юстом, РНБО та іншими правоохоронними органами щодо стягнених активів, а також забезпеченням підготовки до передачі їх в оренду або приватизацію", - йдеться в повідомленні.
3 липня ФДМУ відкрив вакансію начальника нового управління.
До його посадових обов'язків належить управління стягненими активами, їхній облік, підготовка до передання в оренду або на приватизацію тощо.
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