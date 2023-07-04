Тепловики просять владу повернути різницю в тарифах. Кажуть, що на них тисне Нафтогаз

Міжгалузева асоціація "Укртеплокомуненерго" закликала уряд заборонити ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" примусове стягнення заборгованості з підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) до повернення їм компенсації з різниці в тарифах. Про це йдеться у пресрелізі асоціації.

У зверненні наголошується на гострій потребі галузі в поверненні державного боргу з компенсації різниці в тарифах на послуги з постачання теплоенергії та гарячої води не пізніше початку опалювального сезону 2023-2024 років.

"Зволікання з компенсацією різниці в тарифах призведе до зриву опалювального сезону 2023-2024 років і критичного дефіциту фінансових ресурсів для закупівлі газу", - заявили в асоціації.

За словами президента Укртеплокомуненерго Арсентія Блащука, теплова галузь опинилася в небезпечній ситуації, коли масштабні руйнування внаслідок цілеспрямованих дій ворога зі знищення об'єктів критичної інфраструктури посилюються внутрішніми факторами: фінансовим та адміністративним тиском з боку комерційного газопостачальника та невиконанням фінансових зобов'язань з боку держави.

Підприємства ТКЕ скаржаться на "безпрецедентно жорстку політику ГК "Нафтогаз Трейдинг" щодо примусового судового стягнення грошових коштів, забезпечених державними гарантіями".

Теплопостачальники вбачають у цьому свідомий тиск в умовах підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років.

З жовтня 2021 року органи місцевого самоврядування не підвищували тарифів на опалення та гаряче водопостачання для населення, а держава взяла на себе зобов'язання своєчасно компенсувати різницю в тарифах між економічно обґрунтованими та фактичними цінами.

Утім, тепловики досі не отримали компенсацію за 2022 рік. Без урахування 2023 року держава заборгувала їм близько 28 млрд грн. Це стало основною причиною зростання заборгованості підприємств ТКЕ за спожитий газ, стверджує Укртеплокомуненерго.

ГК "Нафтогаз Трейдинг" відповідно до закону №2479 є учасником процедури врегулювання заборгованості. Проте "почав свідомий тиск на підприємства ТКЕ, розгорнувши масову претензійно-позовну роботу".

До суду з вимогою стягнути заборгованість за газ за період, починаючи з 1 червня 2021 року, вже подано позови щодо теплопостачальників Луцька, Тернополя, Івано-Франківська тощо.