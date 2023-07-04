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За рік після скасування пільг на розмитнення авто в Україну ввезли 255 798 євроблях, а державний бюджет отримав 35,32 млрд грн
12:06 04.07.2023 |
Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Тобто, ще раз: рішення зупинити пільгу принесло за рік у бюджет армії більше ніж 35 млрд грн", - написав нардеп у Telegram.
Пільгове розмитнення в Україні діяло у квітні-червні 2022 року. За цей час до України завезли 236 792 автомобілі, тобто приблизно стільки ж, скільки за рік після скасування пільг.
Сума наданої пільги за весь період становила 26,1 млрд грн.
З 1 липня пільга на ввезення авто закінчилась у зв'язку з ухваленням закону про повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі.
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