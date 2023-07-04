Ринок нових комерційних авто в Україні в червні зріс у 2,5 раза - «Укравтопром»

Реєстрації в Україні нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) у червні становили 1 068 од., що на 12% більше за показник травня поточного року та у 2,5 раза більше, ніж у червні 2022 року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

"Це найкращий результат за останні 17 місяців", - констатують у повідомленні.

Водночас порівняно з довоєнним червнем-2021 реєстрації комерційних авто скоротилися на 26%.

До п'ятірки червня на ринку комерційних автомобілів увійшли: Renault - 356 од.; Scania - 127 од.; Volkswagen - 67 од.; Peugeot - 60 од. і Mercedes-Benz - 53 од.

Загалом, за даними асоціації, за перше півріччя український парк вантажних і спецавтомобілів поповнили 5 190 нових машин, що на 61% більше, ніж за той самий період минулого року.

Зі свого боку інформаційно-аналітична група Auto-Consulting, аналізуючи сегмент вантажних автомобілів на своєму сайті у вівторок, зазначає, що в червні знову зафіксовано рекорд їх постачань на український ринок - 440 од., що в 2,2 раза більше, ніж у червні минулого року.

"І це не ситуаційний стрибок, оскільки за підсумками шести місяців ми фіксуємо зростання ринку на 89%", - констатують експерти.

За даними групи, в червні цей сегмент ринку очолила Scania, якій вдалося зайняти 29% ринку, другий результат був у DAF з 9%. Нарощують продаж також IVECO, Renault, Volvo, Mercedes-Benz.

"Потужно розвивається сегмент вантажівок повною вагою 3,6-8 тонн, де все більше присутні європейські виробники. А ось китайські марки почали активно освоювати сегмент комунальної техніки і вже досягли певних успіхів. Нині будь-який тендер на цю тему передбачає щонайменше з три-чотири пропозиції на шасі китайських виробників", - наголошується в повідомленні.

За оцінкою аналітиків, високі темпи відновлення ринку вантажних авто насамперед зумовлені тим, що бізнес намагається збільшувати власні автопарки для транспортування товарів через нові логістичні коридори.

Як повідомлялося з посиланням на "Укравтопром", у 2022 році ринок нових комерційних авто поповнили 6,9 тис. нових машин - у 2,3 раза менше, ніж у 2021 році.