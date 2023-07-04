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Данія передасть Україні пакет фінансової допомоги на 90 млн доларів
08:55 04.07.2023 |
Данія сьогодні, 3 липня, оголосила про пакет цивільної підтримки України. Його розмір становить трохи більше 90 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Данії.
"Гроші підуть на початок реконструкції шкіл, лікарень і поліклінік, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, а також на підтримку населення, які проживають у районі бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особливу увагу планується приділити Миколаєву. Мета пакета - задовольнити нагальні потреби українців, які залишилися в країні під час війни, і водночас створити можливість для багатьох переміщених осіб повернутися до своїх домівок.
"Данія є одним із найсильніших партнерів України, і потреба в допомозі для відновлення, на жаль, величезна. Українські діти повинні мати можливість ходити до школи, і жителі повинні мати можливість отримати необхідну медичну допомогу в лікарні, коли це необхідно, навіть якщо триватиме війна", - сказав Міністр зі співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Ден Йоргенсен.
Допомога економіці
Пакет також включає кошти для запуску української економіки. Через Інвестиційний фонд для країн, що розвиваються, уряд створив в Україні механізм для інвестицій у реконструкцію ключових секторів, таких як сільське господарство, енергетика та інформаційні технології.
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй підтримує економічну активність і створення робочих місць, зокрема за рахунок збільшення підтримки ведення незалежного бізнесу в Україні. Пакет підтримки підготовлено в тісному діалозі з Міністром реконструкції України та Миколаївською обласною і місцевою владою.
Гуманітарна та екстрена допомога для України
Ден Йоргенсен повідомив, що Данія передає Україні гуманітарну допомогу в райони, де населення найуразливіше і зазнає впливу військових дій.
"Мільйони людей потребують екстреної допомоги, ліків і продовольства, так само як необхідно розміновувати шахти, щоб ми могли отримати припаси. Я особливо радий, що так багато данських організацій громадянського суспільства готові допомогти в цій важливій роботі", - сказав міністр.
Допомога від Данії
Україна в рамках військової допомоги отримає від Німеччини та Данії танки Leopard 1A5 вже найближчими тижнями.
Також нещодавно Данія виділила понад 190 млн доларів, які підуть на закупівлю артилерійських снарядів для України. До пакета допомоги увійшли ракети для ППО.
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