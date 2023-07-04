Державну санітарно-епідеміологічну експертизу для нехарчових виробництв скасують через три місяці, – ЄБА

Із 1 жовтня 2023 року в Україні наберуть чинності окремі положення нового закону про систему громадського здоров'я №2573-IX, які скасують необхідність отримувати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи виробниками та імпортерами нехарчової продукції.

"Європейська Бізнес Асоціація вже близько 10 років наголошує на необхідності скасування цього висновку, оскільки такого документу немає в країнах-членах Європейського Союзу, де вимоги до нехарчової продукції встановлюються окремими регламентами, які регулюють вимоги до побутової техніки, мийних засобів, косметичних виробів тощо", - сказано в повідомленні.

У ЄБА зазначили, що Україна вже прийняла більше сотні технічних регламентів розроблених на основі директив ЄС та величезну кількість гармонізованих європейських стандартів, які встановлюють вимоги до тієї чи іншої нехарчової продукції.

"Попри це та необхідність підтверджувати відповідність продукції вимогам зазначених технічних регламентів, в українському законодавстві (а саме законі №4004-XII, який був прийнятий ще в 1994 році та скасовується 1 жовтня нормами закону №2573-IX) залишались норми щодо необхідності отримання ще й висновку санітарно-епідеміологічної експертизи. У результаті компанії вимушені були витрачати час та фінансові ресурси на отримання зайвого дозвільного документу. Так, на такий висновок компанія могла очікувати декілька місяців", - додали в ЄБА.

Водночас, зазначили там, без цього висновку бізнес не мав можливості реалізовувати свою продукцію.

"Відтак, скасування висновку з 1 жовтня 2023 року не лише відповідає курсу України на інтеграцію до ЄС, а й спростить умови ведення бізнесу в Україні", - резюмували в Асоціації.