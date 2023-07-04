Фінансові новини
- |
- 04.07.23
- |
- 07:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Державну санітарно-епідеміологічну експертизу для нехарчових виробництв скасують через три місяці, – ЄБА
23:15 03.07.2023 |
Із 1 жовтня 2023 року в Україні наберуть чинності окремі положення нового закону про систему громадського здоров'я №2573-IX, які скасують необхідність отримувати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи виробниками та імпортерами нехарчової продукції.
"Європейська Бізнес Асоціація вже близько 10 років наголошує на необхідності скасування цього висновку, оскільки такого документу немає в країнах-членах Європейського Союзу, де вимоги до нехарчової продукції встановлюються окремими регламентами, які регулюють вимоги до побутової техніки, мийних засобів, косметичних виробів тощо", - сказано в повідомленні.
У ЄБА зазначили, що Україна вже прийняла більше сотні технічних регламентів розроблених на основі директив ЄС та величезну кількість гармонізованих європейських стандартів, які встановлюють вимоги до тієї чи іншої нехарчової продукції.
"Попри це та необхідність підтверджувати відповідність продукції вимогам зазначених технічних регламентів, в українському законодавстві (а саме законі №4004-XII, який був прийнятий ще в 1994 році та скасовується 1 жовтня нормами закону №2573-IX) залишались норми щодо необхідності отримання ще й висновку санітарно-епідеміологічної експертизи. У результаті компанії вимушені були витрачати час та фінансові ресурси на отримання зайвого дозвільного документу. Так, на такий висновок компанія могла очікувати декілька місяців", - додали в ЄБА.
Водночас, зазначили там, без цього висновку бізнес не мав можливості реалізовувати свою продукцію.
"Відтак, скасування висновку з 1 жовтня 2023 року не лише відповідає курсу України на інтеграцію до ЄС, а й спростить умови ведення бізнесу в Україні", - резюмували в Асоціації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
ТОП-НОВИНИ
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
|Кабмін дозволив підвищувати ціни на соціальні продукти без обов'язкового декларування
|Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Державну санітарно-епідеміологічну експертизу для нехарчових виробництв скасують через три місяці, – ЄБА
|USAID надасть гранти до $150 тисяч малим та середнім переробним підприємствам
|Україна отримала $890 млн другого траншу кредиту EFF МВФ
|У будівельній галузі України прогнозують зростання робочих місць - Мінвідновлення
|Кабмін призначив нового керівника для єдиного виробника урану в Україні
|Україна створить окремий суд з захисту прав інвесторів
Бізнес
|Nothing залучила $96 млн фінансування для запуску нового смартфона та розширення бізнесу у США – щоб конкурувати з Apple
|Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно
|Renault представила новий кросовер-купе Rafale
|Microsoft хоче повністю перенести Windows у хмару та пропонувати покращені сервіси на основі ШІ
|SsangYong перетворився на KGM
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+