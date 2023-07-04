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USAID надасть гранти до $150 тисяч малим та середнім переробним підприємствам
23:09 03.07.2023 |
Малі та середні переробні підприємства отримають підтримку на $2,5 млн в межах ініціативи, яку реалізує програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України". У рамках грантової програми буде надано близько 25 грантів обсягом від $75 тис. до $150 тис.
Грантова програма реалізується в партнерстві з Мінекономіки.
Надані програмою USAID гранти підтримуватимуть МСП у діяльності, яка сприяє виробництву інноваційних продуктів, модернізації виробництва, скороченню ручної людської праці в поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць, підвищенню ефективності використання інших ресурсів, імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція, локалізації виробництва товарів, потрібних для відбудови.
Прийом заявок на надання грантів стартує з 3 липня 2023 року й триватиме до 15 грудня 2023 року (включно) та буде відбуватися поетапно з наступними дедлайнами: 15 серпня; 15 жовтня; 15 грудня 2023 року.
Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує стартапи й малі та середні підприємства з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.
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