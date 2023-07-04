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АНАЛІТИКА

Україна отримала $890 млн другого траншу кредиту EFF МВФ

23:03 03.07.2023 |

Економіка

 

Загальний фонд державного бюджету України в понеділок отримав другий транш кредиту розширеного фінансування EFF $890 млн Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомило Міністерство фінансів України.

"Отримане фінансування є результатом ефективної та злагодженої співпраці уряду, Міністерства фінансів, Національного банку України з експертами та керівництвом МВФ у рамках програми розширеного фінансування", - наводяться в повідомленні слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Мінфін уточнив, що наразі Україна отримала вже $3,59 млрд від МВФ із загального обсягу цієї чотирирічної програми $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ), відкритої наприкінці березня цього року.

Під час першого перегляду програми EFF, за підсумками якого виділено другий транш, експерти та керівництво МВФ відзначили значний прогрес української сторони у виконанні структурних заходів і кількісних критеріїв ефективності, визначених у програмі, зазначив Мінфін.

"Завдяки наданим коштам ми маємо можливість і далі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - зазначив Марченко.

Представники МВФ за підсумками першого перегляду повідомили, що другий перегляд очікується наприкінці листопада - на початку грудня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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