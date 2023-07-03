За рік програми «єРобота» українці отримали грантів для розвитку бізнесу на 4 мільярди

За рік дії грантової держпрограми "єРобота" держава інвестувала в розвиток бізнесу 4 млрд грн.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

За її словами, за рік гранти за програмами "єРобота" отримали понад 5600 підприємців.

"Загалом держава інвестувала в активізацію бізнес-сфери 4 млрд грн. За грантові кошти українці отримали можливість започаткувати власну справу, підприємства, які вже працюють, відкрили нові напрямки, розширили сфери діяльності, збільшили обсяги виробництва товарів та послуг. Тисячі українців отримали роботу на цих підприємствах завдяки створеним новим робочим місцям", - зазначила Свириденко.

Загалом з початку запуску проєкту "єРобота":

* за програмою "Власна справа" - видано 5061 мікрогрант на 1,2 млрд грн;

* на розвиток переробних підприємств - видано 455 грантів на 2,4 млрд грн;

* на садівництво та розвиток тепличного господарства - видано 88 грантів на 325 млн грн.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом.

Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць - від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.