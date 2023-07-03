Топ-5 помилок під час роботи з грантами: відео рекомендації Клубу Експертів

Дедалі більше підприємців та організацій звертаються до грантових програм у надії отримати фінансову підтримку для реалізації своїх проєктів. Однак багато хто з них припускається типових помилок ще на стадії подання та реалізації заявки, що може призвести до небажаних наслідків. У зв'язку з цим, київський аналітичний центр "Клуб експертів" спільно із засновницею компанії "Грантера" та експерткою з реалізації грантових проєктів Ольгою Шаверіною, запустили серію YouTube-роликів, присвячених особливостям грантового фінансування. У першому відео Ольга Шаверіна поділилася своїм досвідом і розповіла про найпоширеніші помилки грантоотримувачів-початківців, а також дала рекомендації щодо їх уникнення.

Перша помилка, з якою стикаються багато хто - це недовіра до грантових інструментів. Деякі підприємці не усвідомлюють можливості, які надають гранти, і втрачають шанс отримати фінансування для своїх проєктів. Відсутність інформації про грантові програми та брак знань про процедури можуть стати причиною втрачених можливостей.

Друга помилка, на думку експерта, пов'язана з неприйняттям факту, що бізнес є частиною суспільства. Багато підприємців забувають, що грантові програми, як правило, націлені на розв'язання соціальних проблем або підтримку певних громадських ініціатив. Підкреслення соціальної значущості свого проєкту може допомогти в приверненні уваги грантодавців.

Третя помилка, - зневажливе ставлення до процедур. Правильне оформлення документів і дотримання всіх вимог грантової програми є ключовими моментами для успішного подання проєкту. Недбалість у цьому питанні може стати причиною відхилення заявки.

"Передоручити готувати грантову заявку своєму секретарю за принципом - "Він/вона зможе! ", бо вміє оформляти документи - це найпоширеніша помилка серед претендентів. Більшість проєктів саме на цьому і провалюються", - впевнена Ольга Шаверіна.

Четверта помилка, якої часто припускаються підприємці, - недооцінка вартості підготовки. І насамперед ідеться тут про трудовитрати, адже підготовка грантової заявки потребує часу, зусиль і ресурсів. Деякі підприємці недооцінюють обсяг роботи, необхідний для підготовки якісної заявки. Розробка детального бюджету, складання плану проєкту, аналіз ринку та конкурентів - усе це потребує ретельної підготовки та дослідження. Відсутність детального плану і неповне уявлення про необхідні ресурси можуть призвести до невдалої реалізації проєкту.

І, нарешті, п'ята помилка, яку варто відзначити, - нерозуміння партнерства та вибору консультанта. Робота в партнерстві з іншими організаціями або консультантами може значно поліпшити шанси на успішну реалізацію грантового проєкту. Однак некоректний вибір партнерів або нерозуміння їхньої ролі та внеску в проєкт можуть призвести до конфліктів і неефективної роботи. Критерії вибору партнерів і консультантів мають бути чітко визначені та відповідати цілям і потребам проєкту.

О. Шаверіна також наголосила на важливості правильного розуміння звітності. Багато підприємців недооцінюють значимість звітів і не приділяють їм належної уваги. Невиконання вимог щодо звітності може призвести до санкцій або втрати фінансування. Тому необхідно уважно вивчити вимоги до звітності та своєчасно надавати всі необхідні документи.

Засновник Клубу експертів, Максим Уракін, зі свого боку, поділився статистикою грантової допомоги Україні за 2022-2023 роки. Так, він зазначив, що 2022 року міжнародна допомога Україні склала більш ніж 32 млрд доларів, зокрема 18 мільярдів припало на грантову підтримку.

"У поточному році Україна отримала вже близько 19 мільярдів доларів допомоги, з них 11 млрд - у січні-березні, з яких 3,7 млрд надійшли у формі грантів. Тому грантова допомога, зокрема під окремі проєкти, вкрай важлива для нашої економіки в поточних умовах", - наголосив Максим Уракін.

Отже, грантові програми є важливим інструментом для розвитку бізнесу та реалізації соціальних ініціатив. Однак, щоб успішно отримати грантову підтримку, необхідно уникати поширених помилок, про які розповіли експерти. Дотримання вимог і процедур, розуміння значущості соціального аспекту проєкту, правильний вибір партнерів і консультантів, а також усвідомлена оцінка витрат і підготовка до звітування - все це фактори, які можуть підвищити шанси на успіх.

Більше про помилки, яких припускаються під час подання грантової заявки, ви можете дізнатися з відео на YouTube-каналі "Клуб експертів":



