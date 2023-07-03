Фінансові новини
- |
- 03.07.23
- |
- 18:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит на нові легкові авто в Україні у I півріччі зріс у 1,5 раза
12:33 03.07.2023 |
Реєстрації нових легкових авто в Україні в січні-червні поточного року зросли в 1,5 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 27 тис. од., повідомляється на сайті "Укравтопром".
При цьому в червні попит на нові легковики зріс майже вдвічі порівняно з червнем-2022 - до 5,6 тис. од., що також на 9% більше, ніж у травні-2023.
"Водночас від показника довоєнного червня 2021 року платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%", - констатувала асоціація.
Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota - 1076 од., на другому місці залишається Renault - 682 од., третій результат знову продемонстрував Volkswagen - 470 од.
Також до п'ятірки червня потрапили Skoda (401 од.) і BMW (319 од.).
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, у заліку якого 656 продажів.
"Укравтопром" у телеграм-каналі уточнив, що 39% ринку нових легкових авто в червні сформували 10 найпопулярніших моделей - друге місце після Renault Duster посідає Toyota RAV-4 - 311 од., третє Toyota Corolla - 202 од.
Далі розташувалися Volkswagen ID.4 - 189 од., Mazda CX5 - 167 од., Toyota Land Cruiser Prado - 149 од., Hyundai Tucson - 143 од., Skoda Octavia - 127 од., Toyota Camry - 124 од. і Skoda Karoq - 117 од.
У 2022 році українці зареєстрували 37,9 тис. нових легкових автомобілів - на 63% менше, ніж роком раніше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
ТОП-НОВИНИ
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
|Кабмін дозволив підвищувати ціни на соціальні продукти без обов'язкового декларування
|Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У будівельній галузі України прогнозують зростання робочих місць - Мінвідновлення
|Кабмін призначив нового керівника для єдиного виробника урану в Україні
|Україна створить окремий суд з захисту прав інвесторів
|Автогаз на АЗС здорожчав на 1 грн/л
|За рік програми «єРобота» українці отримали грантів для розвитку бізнесу на 4 мільярди
|Бізнес наполягає на відправці законопроекту №8087 на суттєве доопрацювання
Бізнес
|Nothing залучила $96 млн фінансування для запуску нового смартфона та розширення бізнесу у США – щоб конкурувати з Apple
|Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно
|Renault представила новий кросовер-купе Rafale
|Microsoft хоче повністю перенести Windows у хмару та пропонувати покращені сервіси на основі ШІ
|SsangYong перетворився на KGM
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+