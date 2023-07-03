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АНАЛІТИКА

Попит на нові легкові авто в Україні у I півріччі зріс у 1,5 раза

12:33 03.07.2023 |

Економіка

 

Реєстрації нових легкових авто в Україні в січні-червні поточного року зросли в 1,5 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 27 тис. од., повідомляється на сайті "Укравтопром".

При цьому в червні попит на нові легковики зріс майже вдвічі порівняно з червнем-2022 - до 5,6 тис. од., що також на 9% більше, ніж у травні-2023.

"Водночас від показника довоєнного червня 2021 року платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%", - констатувала асоціація.

Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota - 1076 од., на другому місці залишається Renault - 682 од., третій результат знову продемонстрував Volkswagen - 470 од.

Також до п'ятірки червня потрапили Skoda (401 од.) і BMW (319 од.).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, у заліку якого 656 продажів.

"Укравтопром" у телеграм-каналі уточнив, що 39% ринку нових легкових авто в червні сформували 10 найпопулярніших моделей - друге місце після Renault Duster посідає Toyota RAV-4 - 311 од., третє Toyota Corolla - 202 од.

Далі розташувалися Volkswagen ID.4 - 189 од., Mazda CX5 - 167 од., Toyota Land Cruiser Prado - 149 од., Hyundai Tucson - 143 од., Skoda Octavia - 127 од., Toyota Camry - 124 од. і Skoda Karoq - 117 од.

У 2022 році українці зареєстрували 37,9 тис. нових легкових автомобілів - на 63% менше, ніж роком раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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