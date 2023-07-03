У Трускавці побудують завод мінеральних вод за німецьким проєктом

У місті Трускавець на Львівщині побудують завод мінеральних вод за німецьким проєктом.

Про це журналістам повідомив Трускавецькій міський голова Андрій Кульчицький у ході Міжнародного курортно-рекреаційного форуму, передає кореспондент Укрінформу.

«У нас завдяки приватним інвестиціям в межах міста має будуватися величезний, сучасний завод мінеральних вод «Трускавецька». Сам завод, який планується будувати, його розрахункова вартість - десь не менше 35 млн доларів», - сказав мер.

Він додав, що зараз вже пройшли переговори про закупівлю земельної ділянки, провели вже геологічну розвідку, і в Німеччині замовили проєктантів, які проводять проєктні роботи.

«Завод планується побудувати на викупленій приватній ділянці в межах Трускавця. Інвестор оплачує гроші, а німецька якість проєкту гарантує безпечність виробництва», - додав Кульчицький.

Як повідомлялося, за словами мера Андрія Кульчицького, у Трускавецьку громаду Львівської області у цьому 2023 році зайшло 100 млн доларів інвестицій, і ця тенденція продовжиться.

У Трускавці на Львівщині 29 - 30 червня проходить Міжнародний курортно-рекреаційний форум, на якому фахівці обговорюють розроблення концепції ефективної системи курортної реабілітації для осіб, постраждалих від війни.