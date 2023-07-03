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У травні експорт ІТ-послуг з України зріс на 9,5% у порівнянні з минулим місяцем
10:20 03.07.2023 |
У травні обсяг експорту ІТ-послуг з України склав 590 млн доларів, що на 9,5% більше у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це повідомляє львівський ІТ кластер, з посиланням на дані НБУ.
Зазначається, що травень став більш успішним для експорту ІТ-послуг, аніж попередній місяць, оскільки цей показник зріс на 9,5% та склав 590 млн дол.
Водночас ці показники на 1,8% або ж 11 млн дол менші у порівнянні з травнем минулого року.
Загалом, якщо взяти підсумок експорту ІТ-послуг за 5 місяців поточного року, то він складе 2,8 млрд дол, а це на 12% менше ніж в аналогічний період у 2022. Різниця за періодами у доларовому еквіваленті - 374 млн дол.
За словами СЕО львівського ІТ кластера, у травні цього року частка ІТ в структурі всього експорту послуг склала 41%. Натомість у цей період минулоріч - 47,5%. При наявній тенденції маємо всі шанси закінчити 2023 рік з таким же показником по виручці, як і 2022 - 7,3 млрд дол.
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