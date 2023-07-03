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АНАЛІТИКА

Зеленський і Шмигаль критикують підвищення тарифів на воду

 

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення, ухвалене Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"М'яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть", - сказав він у своєму традиційному відеозверненні ввечері в суботу, 1 липня.

Розкритикував рішення НКРЕКП і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення", - написав він у Telegram.

Прем'єр додав, що рішення комісії "йдуть у розріз із політикою уряду". "Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень", - поінформував Шмигаль.

Міністр енергетики Герман Галущенко також заявив, що рішення НКРЕКП "є необґрунтованим та не відповідає умовам воєнного часу". Він нагадав, що це далеко не перше рішення, яке ухвалюється комісією без належного обговорення.

29 червня НКРЕКП встановила нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для 33 водоканалів та акціонерного товариства "Укрзалізниця", при цьому середньозважене зростання тарифів становить 32 відсотки.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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