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АНАЛІТИКА

Команда Мінстратегпрому майже сформована - міністр

09:09 03.07.2023 |

Економіка

 

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підбив підсумки 100 днів роботи на посаді, зазначивши, що команда Мінстратегпрому вже майже сформована.

Як передає Укрінформ, про це Камишін повідомив у Телеграмі.

«Залізна команда вже майже в зборі. Формував команду із професіоналів, які раніше працювали в міністерстві, кількох спеців заманив з ринку, і знайшов кількох сильних військовослужбовців, яких залучаю до міністерства», - зазначив міністр.

За його словами, протягом 100 днів роботи на новій посаді разом із командою вдалося сформувати цілі, завдання та стратегічну ідею розвитку вітчизняного ОПК.

Камишін наголосив, що галузь під його керівництвом «почала видавати результат».

«По одному з ключових напрямків вже вдалося відчутно наростити виробництво. Ми ще далекі від потреб наших сил оборони. Та за один тільки місяць червень ми виробили в кілька разів більше виробів, ніж за весь минулий рік. Починаємо виробляти те, що вже багато років не виробляли», - зазначив очільник Мінстратегпрому.

Як повідомлялося, в Україні буде напрацьована програма фінансування з метою розвитку оборонно-промислового комплексу.
 

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