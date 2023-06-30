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Уряд поновив оцінювання витрат держбюджету - Мінфін
20:18 30.06.2023 |
Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження «Про проведення у 2023 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Розпорядженням визначено 8 сфер діяльності для 7 головних розпорядників, де цьогоріч проводитимуть огляди витрат: МОН - перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, Мінінфраструктури (2 сфери), Мінветеранів, Міндовкілля, Агентство відновлення - дорожнє господарство (проєкт ЄІБ на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного значення), Національна академія аграрних наук та Міненерго.
«Рішення уряду про відновлення проведення оглядів витрат у цьому році забезпечить удосконалення механізмів реалізації державної політики у відповідних сферах, дозволить оцінити економічну доцільність витрат та визначити їх пріоритетність. Особливо це актуально в умовах воєнного стану, коли ми постійно працюємо над пошуком фінансових ресурсів для забезпечення обороноздатності та соціального захисту наших громадян», - прокоментував перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.
Також передбачено складання головними розпорядниками планів проведення оглядів витрат на наступні 5 років (2024-2028 роки) та подання їх до Мінфіну.
Такі плани мають охопити сфери діяльності за всіма бюджетними програмами головного розпорядника, передбаченими у держбюджеті на 2023 рік. У міністерстві вважають, що це стане першим кроком до законодавчого визначення періодичності проведення оглядів витрат та їх повної інтеграції у бюджетний процес.
Як повідомляв Укрінформ, сума видатків загального фонду державного бюджету за січень - травень 2023 року сягнула 1,143 трлн грн.
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