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Зерно для гуманітарної допомоги країнам Африки купуватиме Держрибагентство, – рішення уряду
19:43 30.06.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 30 червня, вніс зміни до порядку використання коштів, відкритого у Національному банку для фінансування гуманітарної допомоги державам Африки та Азії, передавши право використовувати ці кошти Держрибагентству.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Передбачено, що кошти з рахунку отримує Держрибагентство, яке використовуватиме їх для фінансового забезпечення заходів з надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії, а саме: для закупівлі зерна українського походження; для фінансування логістичних послуг, послуг страхування, послуг перевалки, необхідних для надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії", - уточнив Мельничук.
Уряд також встановив, що Мінагрополітики може використовувати кошти на сплату комісійних витрат (в разі виникнення) у рамках виконання договору банківського рахунка з Національним банком.
Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів дозволив обласним військовим адміністраціям передати закуплену минулого року за державні кошти пшеницю гуманітарній програмі "Grain from Ukraine".
За даними Мінагрополітики, додатково в рамках реалізації програми "Grain from Ukraine" передбачається закупити та відправити державам Африки та Азії 125 тис. тонн зерна пшениці 2-го та 3-го класів.
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