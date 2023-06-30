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Конфісковані російські активи продаватимуть через «Prozorro.Продажі»

19:01 30.06.2023 |

Економіка

 

Підсанкційні російські активи в Україні продаватимуть через онлайн-аукціони "Прозорро.Продажі", а гроші спрямують на подолання наслідків російської агресії та відновлення економіки.

"Прозорро.Продажі" стане головним майданчиком з продажу вилучених російських активів. Це вкрай важливий напрямок розвитку реформи малої приватизації", - розповіла перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Також вона повідомила, що уряд України працює над впровадженням великої приватизації.

За словами міністерки економіки, під час повномасштабної війни реформа малої приватизації вкрай актуальна та необхідна. Про це свідчить інтерес бізнесу до онлайн-аукціонів на "Прозорро.Продажі". Лише за час повномасштабної війни від продажу об'єктів малої приватизації Україна заробила 2,8 млрд грн.

Загалом за п'ять років реформи бюджети різних рівнів поповнилися на 14 млрд грн.

Свириденко також повідомила, що одним з перших російських активів, які продадуть через "Прозорро.Продажі" може стати торговий центр Ocean Plaza в Києві. Дві третини акцій його донедавна належали російським олігархам, зокрема Аркадію Ротенбергу і його сину Ігорю. На початку червня уряд передав їх Фонду держмайна.

Фонд державного майна вже провів перереєстрацію корпоративних прав на державу. Тепер фахівці проводять інвентаризацію й актуалізують статутні документи.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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