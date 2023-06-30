Фінансові новини
- |
- 30.06.23
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Конфісковані російські активи продаватимуть через «Prozorro.Продажі»
19:01 30.06.2023 |
Підсанкційні російські активи в Україні продаватимуть через онлайн-аукціони "Прозорро.Продажі", а гроші спрямують на подолання наслідків російської агресії та відновлення економіки.
"Прозорро.Продажі" стане головним майданчиком з продажу вилучених російських активів. Це вкрай важливий напрямок розвитку реформи малої приватизації", - розповіла перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Також вона повідомила, що уряд України працює над впровадженням великої приватизації.
За словами міністерки економіки, під час повномасштабної війни реформа малої приватизації вкрай актуальна та необхідна. Про це свідчить інтерес бізнесу до онлайн-аукціонів на "Прозорро.Продажі". Лише за час повномасштабної війни від продажу об'єктів малої приватизації Україна заробила 2,8 млрд грн.
Загалом за п'ять років реформи бюджети різних рівнів поповнилися на 14 млрд грн.
Свириденко також повідомила, що одним з перших російських активів, які продадуть через "Прозорро.Продажі" може стати торговий центр Ocean Plaza в Києві. Дві третини акцій його донедавна належали російським олігархам, зокрема Аркадію Ротенбергу і його сину Ігорю. На початку червня уряд передав їх Фонду держмайна.
Фонд державного майна вже провів перереєстрацію корпоративних прав на державу. Тепер фахівці проводять інвентаризацію й актуалізують статутні документи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін призначив очільницею АРМА звільнену зі скандалом колишню голову Фонду соцстрахування
|Потрібні снаряди, F-16 та терпіння. Інтерв'ю Залужного про контрнаступ для WP
|Рада скасувала єдиний податок 2% з 1 серпня, мораторій на перевірки бізнесу зняли частково
|МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Конфісковані російські активи продаватимуть через «Prozorro.Продажі»
|ВР ухвалила в другому читанні законопроєкт про «зелену» трансформацію енергосистеми із запровадженням механізму гарантій походження е/е
|Кабмін призначив очільницею АРМА звільнену зі скандалом колишню голову Фонду соцстрахування
|Зарплати українців за рік війни зросли в середньому на 10% - дослідження Work.ua
|Рада адаптувала принципи держрегулювання тваринництва до європейських норм
|«Нібулон» побудує новий елеватор в Ізмаїлі за гроші данського фонду ЕIFO
Бізнес
|Microsoft хоче повністю перенести Windows у хмару та пропонувати покращені сервіси на основі ШІ
|SsangYong перетворився на KGM
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+
|Ubisoft Connect нарешті отримує українську локалізацію, а також оновлений інтерфейс та нові можливості
|«Дизельгейт»: Ексглава Audi отримав умовний термін
|Opel представив новий логотип для автомобілів 2024 року