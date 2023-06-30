У Мінекономіки анонсували запуск великої приватизації через Прозорро.Продажі

Мінекономіки ініціювало необхідні технічні зміни для старту великої приватизації через систему Прозорро.Продажі та розраховує на їх ухвалення Урядом на початку липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Міністерство та Уряд продовжують працювати над реформами, які спрямовані на досягнення економічної стабільності, серед яких і запуск великої приватизації. Ухвалення ініційованих Мінекономіки змін стане останнім важливим законодавчим кроком для запуску великої приватизації в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі, на яку чекає вся держава. Запуск продажу обʼєктів великої приватизації дозволить суттєво збільшити надходження до державного бюджету», - сказав заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Він зазначив, що законодавчі ініціативи міністерства також сприятимуть залученню на онлайн-торги з малої приватизації доброчесних учасників, а відтак і переможців, які будуть ефективними власниками цих активів та інвестуватимуть у їхній розвиток

Запропоновані Мінекономіки зміни дозволять закрити технічні моменти для запуску великої приватизації, а також встановити додаткові гарантії для е-аукціонів та запобіжники від можливих зривів торгів з малої приватизації.

Зокрема, йдеться про те, що учасник електронного аукціону, який зайняв друге місце за підсумками торгів, не матиме права відмовитися від очікування рішення щодо першого переможця. І у випадку, якщо недоброчесні учасники торгів, які посіли перше або друге місця відмовлятимуться від сплати суми за актив, державний бюджет отримуватиме гарантійні внески обох учасників, а це - майже 40% від стартової ціни обʼєкта.

За словами заступника міністра економіки, ухвалення цих змін стане одним із запобіжників від зловживань на торгах з малої приватизації, а державі дозволить отримати додаткові надходження до бюджету. Окрім того, ініційовані Міністерством зміни визначать технічні вимоги до електронних маркетплейсів, які матимуть право працювати з великою приватизацією.

Як повідомлялось, за пʼять років впровадження реформи малої приватизації Україна заробила від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі майже 14 млрд гривень до бюджетів різних рівнів, з яких майже 3 млрд гривень - після повномасштабного вторгнення. Найдорожчий актив малої приватизації, проданий після 24 лютого 2022 року, - готель «Ермітаж», проданий Фондом держмайна України за 311 млн гривень.