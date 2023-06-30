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Шмигаль розповів, куди Україна направить $1,5 мільярда позики Світового банку
12:46 30.06.2023 |
Україна спрямує 1,5 мільярда доларів позики Світового банку на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку для підтримки відновлення і розвитку... Кошти будуть надані під гарантії уряду Японії та спрямовані на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки», - написав Шмигаль.
За його словами, позика допоможе підтримати субсидії для ВПО та пенсійні виплати.
«Вдячний Світовому банку та уряду Японії за швидкі рішення», - підкреслив Прем'єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила виділення Україні кредиту у розмірі 1,5 мільярда доларів під гарантії уряду Японії.
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