Шмигаль розповів, куди Україна направить $1,5 мільярда позики Світового банку

Україна спрямує 1,5 мільярда доларів позики Світового банку на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку для підтримки відновлення і розвитку... Кошти будуть надані під гарантії уряду Японії та спрямовані на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки», - написав Шмигаль.

За його словами, позика допоможе підтримати субсидії для ВПО та пенсійні виплати.

«Вдячний Світовому банку та уряду Японії за швидкі рішення», - підкреслив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила виділення Україні кредиту у розмірі 1,5 мільярда доларів під гарантії уряду Японії.