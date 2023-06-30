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АНАЛІТИКА

Шмигаль розповів, куди Україна направить $1,5 мільярда позики Світового банку

12:46 30.06.2023 |

Економіка

 

Україна спрямує 1,5 мільярда доларів позики Світового банку на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку для підтримки відновлення і розвитку... Кошти будуть надані під гарантії уряду Японії та спрямовані на зміцнення соціального захисту та відновлення економіки», - написав Шмигаль.

За його словами, позика допоможе підтримати субсидії для ВПО та пенсійні виплати.

«Вдячний Світовому банку та уряду Японії за швидкі рішення», - підкреслив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила виділення Україні кредиту у розмірі 1,5 мільярда доларів під гарантії уряду Японії.
 

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