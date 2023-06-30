ЄС разом із партнерами забезпечить стабільне фінансування для України на наступні роки

Європейський Союз підтвердив готовність разом зі своїми міжнародними партнерами та фінансовими інституціями забезпечити стабільну та передбачувану фінансову допомогу для України на наступні роки, яка буде призначена, у тому числі для повоєнної відбудови країни.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у тексті резолюції по Україні, що була прийнята у четвер у Брюсселі під час зустрічі глав держав та урядів ЄС. Повний текст документа оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Європейська Рада підкреслює необхідність забезпечити, разом із партнерами, стабільну, передбачувану та стійку фінансову допомогу для України на наступні роки. Європейська рада підтверджує свій заклик до Європейського інвестиційного банку, у тісному співробітництві з Європейською Комісією та з міжнародними фінансовими інституціями, наростити підтримку України у її найбільш термінових інфраструктурних потребах», - йдеться у документі.

Європейські лідери підтвердили свої зобов'язання у наданні Україні допомоги у ремонті, відновленні та реконструкції, у координації з міжнародними партнерами. Ці зобов'язання включають, серед іншого, також такі сфери як психологічна та психосоціальна реабілітація, а також допомогу в розмінуванні.

«Європейська Рада розглянула результати роботи стосовно (використання) заблокованих російських активів, та запрошує Раду ЄС, Високого представника ЄС та Європейську Комісію просувати цю роботу вперед, відповідно до законодавства ЄС та до міжнародного права, у координації з нашими партнерами», - наголошується в резолюції.

Як вже повідомлялося, Європейський Союз погодив надання Україні макрофінансової допомоги (МФД+) в обсязі 18 мільярдів євро, яка забезпечує сталу бюджетну підтримку державним функціям в умовах війни.

Минулого тижня Єврокомісія оголосила пропозицію внести зміни у багаторічний бюджет ЄС на 2024-2027 роки, який включатиме виділення 50 мільярдів євро для відновлення та відбудови України, а також для продовження реформ на шляху до членства в ЄС.

Ці доповнення до багаторічного бюджету ЄС мають бути формально затверджені на рівні Європейського парламенту та Ради ЄС.