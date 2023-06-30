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Наступний перегляд програми МВФ для України запланований на листопад-грудень

09:05 30.06.2023 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд планує провести другий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України, під час якого прийматиметься рішення щодо виділення наступного траншу, в останній місяць нинішнього року.

Про це сказав у четвер глава місії МВФ в Україні Гевін Грей, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я очікую, що це може відбутися наприкінці листопада - на початку грудня»,- зауважив представник Фонду.

У цьому контексті він також зазначив, що впродовж наступних місяців МВФ зосереджуватиметься на виконанні українською владою запланованих структурних реформ, зокрема, у сфері врядування та боротьби з корупцією.

МВФ схвалив програму розширеного фінансування EFF для України в розмірі $15,6 мільярда наприкінці березня. Програма розрахована на 48 місяців.

Її перший перегляд був завершений у четвер, 29 липня, за результатами якого Фонд виділив черговий транш Україні на суму $890 мільйонів.
 

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