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АНАЛІТИКА

До бюджету надійшли $1,2 мільярда грантових коштів від США та Фінляндії

22:46 29.06.2023 |

Економіка

 

Україна отримала через Цільовий мультидонорський фонд Світового банку $1,2 мільярда грантових коштів від Сполучених Штатів Америки та $15 мільйонів - від Фінляндії.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

"Сьогодні до державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі $1,215 мільярда доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Україна отримала $1,2 мільярда від Сполучених Штатів Америки та $15 мільйонів від Фінляндської Республіки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що грантові кошти надані як частина п'ятого додаткового фінансування у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Метою проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов'язані зі сферою безпеки і оборони.

Залучене грантове фінансування буде спрямоване на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників, пенсійних виплат, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям та виплати житлово-комунальних субсидій).

"Вдячний урядам США, Фінляндії та команді Світового банку за плідну співпрацю і вагому підтримку у частині забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати боргове навантаження та сприяє фінансовій стабільності України", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму $16,5 мільярда та €1,4 мільярда (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).
 

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