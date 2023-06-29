ЄС має провести реформи перед вступом України, - Мішель

Європейський союз має підготуватися до вступу України і вирішити делікатне питання про реформи, необхідні для інтеграції сільськогосподарського гіганта.

Про це заявив президент Ради ЄС Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Ми не повинні чекати до останнього моменту, якщо у грудні звіт Єврокомісії рекомендує відкрити переговори щодо вступу з Україною", - наголошує він.

Мішель додав, що ЄС має заявити про фінансування та організувати фінансову солідарність і не допустити, щоб "виявилося, що у нас є проблема абсорбції".

Президент Ради ЄС підкреслив, що кандидати на вступ до блоку мають "обов'язки", але "27 країн не повинні заплющувати очі і вдавати, що не помітили, що у них теж є обов'язки".