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ЄС має провести реформи перед вступом України, - Мішель
19:48 29.06.2023 |
Європейський союз має підготуватися до вступу України і вирішити делікатне питання про реформи, необхідні для інтеграції сільськогосподарського гіганта.
Про це заявив президент Ради ЄС Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
"Ми не повинні чекати до останнього моменту, якщо у грудні звіт Єврокомісії рекомендує відкрити переговори щодо вступу з Україною", - наголошує він.
Мішель додав, що ЄС має заявити про фінансування та організувати фінансову солідарність і не допустити, щоб "виявилося, що у нас є проблема абсорбції".
Президент Ради ЄС підкреслив, що кандидати на вступ до блоку мають "обов'язки", але "27 країн не повинні заплющувати очі і вдавати, що не помітили, що у них теж є обов'язки".
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