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Україна ратифікувала знакову угоду Світової організації торгівлі

19:33 29.06.2023 |

Економіка

 

Верховна Рада у четвер, 29 червня, ратифікувала протокол до угоди про субсидії у галузі рибальства, які ведуть до надмірного вилову риби та виснаження природних ресурсів. За ратифікацію проголосували 274 народних депутати.

Угоду про рибальські субсидії ухвалено в червні 2022 року. Вона стала першим договором, який вдалося ухвалити Світовій організації торгівлі за останні роки.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка пояснив, що угода про рибальські субсидії також є важливим елементом залучення і допомоги "глобальному Півдню". У її рамках діятиме спеціальний механізм, який допомагатиме передусім країнам цього регіону.

Це також перша угода СОТ, спрямована на досягнення цілей сталого розвитку навколишнього середовища.

"Глобальна торгівля зараз переходить в період, коли головним барʼєром стають величезні субсидії під благородним прикриттям, здебільшого щодо захисту довкілля. Тому стратегічне завдання України - це створити правильну систему фінансової підтримки бізнесу, і перш за все промисловості. Це завдання наше внутрішнє. А на міжнародному рівні ми будемо працювати над інструментами, які обмежують безрозмірні і шкідливі субсидії в інших країнах, але водночас дозволяють нам прискорено розвиватися", - заявив Качка.

Для набрання чинності угоди необхідно, щоб до неї офіційно приєдналося не менше двох третин країн - членів Світової організації торгівлі. Наразі це зробили тільки Євросоюз та кілька окремих країн: США, Китай, Канада, Нігерія, ОАЕ та ін.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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