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АНАЛІТИКА

НКРЕКП підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та «Укрзалізниці» - у середньому на 32%

19:22 29.06.2023 |

Економіка

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця".

Повідомлення про це оприлюднене на сайті регулятора.

"29 червня 2023 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання, на якому було ухвалено рішення прийняти постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення", - зазначають в Нацкомісії.

У повідомленні не вказується подробиць рішення.

"Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, будуть оформлені постановами, оприлюднені на офіційному вебсайті та в "Інформаційному бюлетені НКРЕКП", а також розміщені в Системі інформаційно-правового забезпечення "Ліга:Закон" та Юридичній інформаційно-пошуковій системі "Законодавство", - зазначають в НКРЕКП.

Водночас, як випливає з трансляції засідання, йдеться саме про підвищення тарифів - на 32%.

"Після схвалення відповідних проєктів постанов, розрахунки тарифу було актуалізовано. У тарифах враховано компенсацію вартості електричної енергії з початку 2023 року, що вплинуло на зростання тарифів. Середньозважене зростання склало 32%", - зазначив член НКРЕКП, що доповідав з указаного питання.

При цьому, по деяких водоканалах "відбулося зростання вище середнього".

Таким підприємствам пропонується встановити тарифи двома етапами. А саме: перший етап - на період з 1 липня до 31 серпня 2023 року. І другий етап - з 1 вересня 2023 року.

Про які саме водоканали йдеться, уточнено не було.

На зміну тарифів на першому етапі вплинули такі основні чинники:

збільшення вартості електроенергії;
зростання вартості реагентів;
зміна обсягів реалізації.

На другому етапу в тарифи закладуть:

зміну оплати праці
актуалізацію витрат для виконання зобов'язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями.

"Перегляд тарифів відбувається за заявами ліцензіатів", - наголосили в НКРЕКП.

Згідно з повідомленням, тарифи будуть підвищені для:

КП "ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ";
КП "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ";
КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД";
КП "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
КП "НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ";
ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ";
ДМП ВКГ "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС";
КП "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ";
КВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ";
КП "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
КП "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА";
КП "ВОДОКАНАЛ" (М ЗАПОРІЖЖЯ);
КП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ";
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА";
ОКВП "ДНІПРО-КІРОВОГРАД";
ЛМКП "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ";
КП "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
ТОВ "ІНФОКС" (ФІЛІЯ "ІНФОКСВОДОКАНАЛ");
КП "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ";
РОВКП ВКГ "РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ";
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
КП "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ";
МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ";
КП "МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ" (М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ);
ПрАТ "АЗОТ" (М. ЧЕРКАСИ);
КП "ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
КП "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ";
КП "ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ";
ПрАТ "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ";
КП "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ".

Водночас було знято з розгляду питання про прийняття постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КП "ІРПІНЬВОДОКАНАЛ".
За матеріалами: Економічна правда
 

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