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АНАЛІТИКА

Мінекономіки затвердило новий склад наглядової ради «Експортно-кредитного агентства»

14:12 29.06.2023 |

Економіка

 

Міністерство економіки України 23 червня 2023 року затвердило склад нової наглядової ради "Експортно-кредитного агентства" (ЕКА).

Як повідомляють на сайті міністерства, до складу наглядової ради увійшли незалежні члени: Сергій Карпенко, Данило Федорчук, Денис Гарасюта та представники держави - Тарас Качка, Олексій Соболєв.

Згідно з повідомленням, Сергій Карпенко - має понад 10 років досвіду роботи в банківській сфері України, зокрема, в таких банках як Ощадбанк і ПУМБ. Два роки працював у НБУ, де, зокрема, займався питаннями реформування банківського ринку.

Данило Федорчук - професійний юрист, експерт у сфері міжнародного права. Директор з правових питань "Укроборонпрому". До цього - директор юридичного департаменту Антимонопольного комітету України та радник голови.

Денис Гарасюта 13 років працював на керівних посадах у банках, з яких - вісім років у ПриватБанку.

Тарас Качка - чинний заступник міністра економіки, торговий представник України. У 2016-2019 роках - заступник виконавчого директора фонду "Відродження". Працював у Міністерстві аграрної політики та продовольства України та Міністерстві юстиції України, був уповноваженим із питань підприємництва при Державній фіскальній службі України.

Олексій Соболєв - чинний заступник Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. У 2015-2016 роках був радником міністра інфраструктури України: координував проєкти з підвищення прозорості діяльності, відкритих даних та покращення корпоративного управління державними підприємствами. Колишній директор держпідприємства "Прозорро.Продажі".

"Нинішній склад наглядової ради ЕКА відповідає вимогам колективної придатності", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко, слова якої наводяться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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