Рада директорів МВФ сьогодні обговорить транш Україні та нові зобов'язання Києва

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на сьогоднішньому засіданні у Вашингтоні обговорить перший перегляд Програми розширеного фінансування з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ.

Рада директорів має схвалити позитивний висновок місії МВФ щодо виконання Києвом взятих на себе зобов'язань. За підсумками має бути прийняте рішення про виділення Україні траншу на 900 млн доларів.

Раніше Кабінет міністрів схвалив текст оновленого Меморандуму з МВФ, який включає конкретні плани влади України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український уряд сподівається на рішення Ради директорів МВФ щодо чергового траншу.

Програма з МВФ

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів і виділив перший транш на 2,7 млрд доларів. Програма становить частину пакету міжнародної підтримки України загальною вартістю 115 млрд доларів.

У рамках програми українська влада зобов'язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Місія МВФ працювала у Відні з 23 по 30 травня 2023 року. Було досягнуто згоди про оновлений перелік заходів та фінансову економічну політику. Тепер угода підлягає затвердженню Радою виконавчих директорів МВФ, після чого Україна отримає транш у 900 млн доларів.