Мін'юст подав позов до ВАКС про конфіскацію 8 обленерго, 6 готелів, 2 метзаводів і ТЦ у Києві групи VS Energy

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій у вигляді стягнення активів так званої групи VSE до Олександра Бабакова, Михайла Воєводина, Євгена Гінера та пов'язаних із ними осіб, які виконують роль номіналів, повідомила директорка департаменту санкційної політики Мін'юсту Ірина Багатих.

"Головний санкційний бій розпочато! Стягуємо активи росіян - корпоративні права у: 8-ми обленерго, 6-ти готелях, 2-х металургійних заводах, торговельному центрі в центрі столиці та іншій 31-й юридичній особі", - написала вона у фейсбуці у середу.

Багатих додала, що йдеться також про грошові кошти в розмірі близько $2,5 млн.

Вона зазначила, що заступник голови Державної думи Федеральних зборів РФ Бабаков є одним із бенефіціарів компанії VS Energy International N. V. (Нідерланди), що володіє низкою активів в Україні в енергетиці, металургії та фінансах, публічно висловлювався за призначення смертної кари громадянам іноземних держав, які чинять опір агресії Росії, і за визнання полку "Азов" терористичною організацією. Крім того, він "відповідає за політичну складову в злочинному механізмі, здійснює комунікацію з представниками політичних еліт, спецслужбами Росії і лобіює інтереси угруповання серед керівництва РФ".

Багатих нагадала, що Бабакова у квітні 2014 року занесли до санкційного списку Євросоюзу через дії РФ у Криму.

"Ділові зв'язки Бабакова О.М. щодо VS Energy International: Воєводін Михайло Васильович (кримінальне прізвисько "Міша Лужнецкий", "Потап"), "злодій у законі". При цьому зазначена особа в угрупованні "Лужники" відповідає за силовий блок, контакти з представниками правоохоронних органів і криміналітету", - додала представниця Мін'юсту.

"Гінер Євген Леннорович (уродженець м. Харкова; кримінальне прізвисько "Женя Харківський"; голова фінансового комітету Російського футбольного союзу; голова футбольного клубу "ЦСКА")... у протиправному угрупованні відповідає за економічну складову ведення бізнесу, організує схеми виведення грошових коштів за кордон із подальшим їхнім переведенням у готівку, зокрема, використовуючи підконтрольну фінансову установу", - продовжила Багатих.

Вона уточнила, що в позові 158 сторінок і додатки з підтвердженнями (45 томів на 11,3 тис. сторінках). Позов ґрунтується на доказах, отриманих у межах кримінальних проваджень, інформації розвідувальних, антикорупційних органів, інших державних установ, громадських організацій та публічної інформації, - зазначила представниця Мін'юсту.

"Маємо що почитати й послухати - запрошуємо всіх зацікавлених до ВАКС, наполягаємо на максимальній відкритості та доступності суспільству судових засідань як у цій, так і в інших справах", - анонсувала Богатих.