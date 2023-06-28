Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АЛЛО: українці почали частіше купувати товари для дому та спорту

17:18 28.06.2023 |

Економіка

АЛЛО: українці почали частіше купувати товари для дому та спорту

 

Національний маркетплейс АЛЛО проаналізував покупки українців впродовж останнього року і поділився цікавою статистикою.

Після значного падіння навесні 2022 року окремі категорії, як-от товари для дому, спорту та здоров'я, показали значний приріст. Наразі меблі - це найконверсійніша категорія товарів для дому маркетплейсу АЛЛО. Загалом продажі меблів зросли у 4.5 раза, якщо порівнювати травень 2023 року із травнем 2022 року. Підкатегорії товарів, що демонструють найбільше зростання за 6 місяців 2023 року порівняно з 2022 роком:

1. Торгові меблі - у 24 рази.
2. Садові меблі - у 10 разів.
3. Офісні стільці - у 2.3 раза.
4. Стінки у вітальню - у 2 рази.
5. Табурети - у 2 рази.

На кінець червня 2023 року кухонних стільців продано вже 90% від обсягу продажів 2022 року, офісних крісел - 60%, а геймерських крісел - вже у 9 разів більше, ніж за весь попередній рік.

Продажі товарів у категорії «Декор та текстиль» зросли у 3.8 раза у порівнянні травня 2023 року із травнем 2022 року. Посуд також користується попитом серед клієнтів маркетплейсу АЛЛО - його продажі зросли в 1.5 раза за аналогічний період.

Найпопулярнішими у категорії «Спорт та здоров'я» є тренажери, спортивний інвентар, товари для краси та догляду, велотовари. Якщо порівняти травень 2023 року із травнем 2022 року, то матимемо зростання продажів:

1. Тренажери - у 2.9 раза.
2. Спортивний інвентар - у 2.6 раза.
3. Товари для краси та догляду - в 1.9 раза.
4. Велотовари - в 1.2 раза.

За неповний ІІ квартал цього року клієнти придбали велотоварів на 200% більше ніж у I кварталі.

«Через воєнні дії продажі всіх категорій товарів на початку березня 2022 року різко впали, але вже з кінця весни вони почали потроху відновлюватися. Попит на товари для дому зберігається через те, що українці стали проводити вдома більше часу: працюють віддалено або переїхали та облаштовуються на нових місцях. Спортивний інвентар та тренажери також користуються чималим попитом, адже клієнти продовжують слідкувати за станом здоров'я за будь-яких обставин. Рівень попиту на велотовари зберігається впродовж останнього часу та зростає до літнього сезону», - зазначив Денис Корецький, керівник департаменту АЛЛО Маркетплейс.

До речі, на національному маркетплейсі АЛЛО тисячі підприємців з усієї України продають у понад чотирьох тисячах товарних категорій як імпортні, так і товари власного виробництва, адже маркетплейс дозволяє залучити нову лояльну аудиторію та завдяки онлайн-торгівлі розвивати малий та середній бізнес. На початок 2023 року на маркетплейс allo.ua повернулися 95% мерчантів з довоєнного обсягу та ще додатково приєдналося 40% нових.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0042
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6989  0,04 0,11 37,3968  0,05 0,13
EUR 40,2889  0,11 0,27 41,1482  0,13 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес