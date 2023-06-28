АЛЛО: українці почали частіше купувати товари для дому та спорту

Національний маркетплейс АЛЛО проаналізував покупки українців впродовж останнього року і поділився цікавою статистикою.

Після значного падіння навесні 2022 року окремі категорії, як-от товари для дому, спорту та здоров'я, показали значний приріст. Наразі меблі - це найконверсійніша категорія товарів для дому маркетплейсу АЛЛО. Загалом продажі меблів зросли у 4.5 раза, якщо порівнювати травень 2023 року із травнем 2022 року. Підкатегорії товарів, що демонструють найбільше зростання за 6 місяців 2023 року порівняно з 2022 роком:

1. Торгові меблі - у 24 рази.

2. Садові меблі - у 10 разів.

3. Офісні стільці - у 2.3 раза.

4. Стінки у вітальню - у 2 рази.

5. Табурети - у 2 рази.

На кінець червня 2023 року кухонних стільців продано вже 90% від обсягу продажів 2022 року, офісних крісел - 60%, а геймерських крісел - вже у 9 разів більше, ніж за весь попередній рік.

Продажі товарів у категорії «Декор та текстиль» зросли у 3.8 раза у порівнянні травня 2023 року із травнем 2022 року. Посуд також користується попитом серед клієнтів маркетплейсу АЛЛО - його продажі зросли в 1.5 раза за аналогічний період.

Найпопулярнішими у категорії «Спорт та здоров'я» є тренажери, спортивний інвентар, товари для краси та догляду, велотовари. Якщо порівняти травень 2023 року із травнем 2022 року, то матимемо зростання продажів:

1. Тренажери - у 2.9 раза.

2. Спортивний інвентар - у 2.6 раза.

3. Товари для краси та догляду - в 1.9 раза.

4. Велотовари - в 1.2 раза.

За неповний ІІ квартал цього року клієнти придбали велотоварів на 200% більше ніж у I кварталі.

«Через воєнні дії продажі всіх категорій товарів на початку березня 2022 року різко впали, але вже з кінця весни вони почали потроху відновлюватися. Попит на товари для дому зберігається через те, що українці стали проводити вдома більше часу: працюють віддалено або переїхали та облаштовуються на нових місцях. Спортивний інвентар та тренажери також користуються чималим попитом, адже клієнти продовжують слідкувати за станом здоров'я за будь-яких обставин. Рівень попиту на велотовари зберігається впродовж останнього часу та зростає до літнього сезону», - зазначив Денис Корецький, керівник департаменту АЛЛО Маркетплейс.

До речі, на національному маркетплейсі АЛЛО тисячі підприємців з усієї України продають у понад чотирьох тисячах товарних категорій як імпортні, так і товари власного виробництва, адже маркетплейс дозволяє залучити нову лояльну аудиторію та завдяки онлайн-торгівлі розвивати малий та середній бізнес. На початок 2023 року на маркетплейс allo.ua повернулися 95% мерчантів з довоєнного обсягу та ще додатково приєдналося 40% нових.