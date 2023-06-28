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Марченко зустрівся з очільницею USAID - говорили про контроль використання допомоги
16:35 28.06.2023 |
Міністр фінансів України Сергій Марченко спільно з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер обговорили співпрацю з моніторингу за використанням міжнародної фінансової допомоги.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Сторони обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, а також співпрацю у забезпеченні прозорості та підзвітності використання донорського фінансування в Україні.
"Ми вдячні Агентству США з міжнародного розвитку за тривалу всеохоплюючу співпрацю, а також за системну підтримку України від початку повномасштабної війни. Уряд Сполучених Штатів Америки за участю USAID надав уряду України пряму бюджетну підтримку у розмірі 18 млрд доларів США від 24 лютого 2022 року", - зазначив Марченко.
Сторони також відзначили прогрес у співпраці з контролю та моніторингу за використанням міжнародної фінансової допомоги.
Мінфін спільно з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проєкт USAID SOERA, здійснює моніторинг використання прямої бюджетної підтримки уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine - перевірку за узгодженими процедурами з метою забезпечити прозорість використання коштів від донорів.
Як повідомлялось, у 2022 році міністр фінансів України Сергій Марченко, директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп та керівник проєкту USAID з реформування державних підприємств (SOERA) Крейг Р. ВанДевельде підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку співпраці між Агентством, Міністерством фінансів України та Делойт Консалтинг. У межах цього Меморандуму передбачено тристоронню співпрацю щодо оптимізації та зміцнення існуючих систем уряду України щодо моніторингу, прозорості, перевірки та звітності, які використовуються для управління всіма коштами прямої бюджетної підтримки від уряду США.
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