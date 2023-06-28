Фінансові новини
- |
- 28.06.23
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Посли G7 нагадали про важливість призначення керівника АРМА
Посли країн Групи семи нагадали про важливість призначення нового керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це посли опублікували в офіційному Twitter.
Посли зазначили, що з нетерпінням очікують завершення конкурсу на цю посаду, щоби Агентство отримало порядного і професійного керівника.
"З новим керівництвом АРМА зможе розвиватися далі, щоб ефективно виконувати свої функції, зокрема управління арештованими російськими активами", - додали посли.
Із серпня ще 2021 року обовʼязки голови АРМА виконує Дмитро Жоравович. Це сталося після того, як його попередник у статусі "в.о." Віталій Сигидин отримав підозру у привласненні 400 тисяч доларів.
Обрання керівника за результатами конкурсу очікували ще у 2022 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
ТОП-НОВИНИ
|Фінансовий сектор успішно адаптувався до роботи в складних умовах – Звіт про фінансову стабільність
|Різдво і не тільки. Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят
|Гендиректором АТ «Укроборонпром» призначено Германа Сметаніна
|США передають Україні додаткові Stryker і Bradley: новий пакет допомоги на $500 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада дозволила легально ввозити автомобілі з правим розташуванням керма для потреб ЗСУ
|Bloomberg: трейдери з ЄС збільшують потік газу на зберігання в Україну
|Рада ухвалила закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
|В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
|Посли G7 нагадали про важливість призначення керівника АРМА
|Фінансовий сектор успішно адаптувався до роботи в складних умовах – Звіт про фінансову стабільність
Бізнес
|Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive
|Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR
|У Німеччині запустять радіо на основі штучного інтелекту
|«Київстар» підготує white paper можливої заміни китайського телекомобладнання
|Qualcomm представила процесор Snapdragon 4 Gen 2 для бюджетних смартфонів нового покоління
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven