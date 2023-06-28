Посли G7 нагадали про важливість призначення керівника АРМА

Посли країн Групи семи нагадали про важливість призначення нового керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це посли опублікували в офіційному Twitter.

Посли зазначили, що з нетерпінням очікують завершення конкурсу на цю посаду, щоби Агентство отримало порядного і професійного керівника.

"З новим керівництвом АРМА зможе розвиватися далі, щоб ефективно виконувати свої функції, зокрема управління арештованими російськими активами", - додали посли.

Із серпня ще 2021 року обовʼязки голови АРМА виконує Дмитро Жоравович. Це сталося після того, як його попередник у статусі "в.о." Віталій Сигидин отримав підозру у привласненні 400 тисяч доларів.

Обрання керівника за результатами конкурсу очікували ще у 2022 році.